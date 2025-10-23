Ричмонд
В России пройдет масштабная индексация пенсий: кому и насколько повысят выплаты

В Соцфонде сообщили, на сколько вырастет пенсия в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году страховые пенсии вырастут у 38 миллионов россиян, а средний размер пенсий по старости по сравнению с 2025 годом вырастет почти на две тысячи рублей. Об в беседе с ТАСС сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

Чиновник отметил, что индексацию страховых пенсий и фиксированной выплаты в следующем году проведут с 1 января 2026 года в том же порядке, как и в текущем году. Она составит 7,6 процента, что выше уровня инфляции (6,8%).

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тысяч рублей», — сказал Чирков.

Из бюджета, уточнил Чирков, на выплаты страховых пенсий направят почти 11,9 трлн рублей.

Накануне россиянам напомнили, что получателей страховых пенсий в России перед Новым годом ждет ставшая уже привычной двойная выплата. Так происходит уже не первый год и 2025-й исключением не станет.

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Государственной думы анонсировал масштабную индексацию соцвыплат, пенсий и зарплат. А также обратил внимание, что в 2026 году прожиточный минимум в РФ будет увеличен на 1,2 тысячи рублей, составив 18 939 рублей. Его повышение закономерно приведет к увеличению социальных выплат и пособий для россиян.

Вместе с тем, в Госдуме предложили увеличить пенсионные выплаты детям, оставшимся без родителей. Речь идёт об увеличении индивидуального пенсионного коэффициента.

Экономист Илья Мосягин, помощник депутата Госдумы, сообщил, что введение статуса «Ветеран трудовой деятельности» в России справедливо и, вероятно, будет принято. Это даст россиянам доплату к пенсии за стаж в размере 10 тыс. рублей при стаже более 30 лет. Процесс реализации может занять от нескольких кварталов до года.

Кроме того, в Государственной думе сообщили, что в России может появиться еще одна категория граждан, которые смогут раньше выходить на заслуженный отдых. Речь идет о многодетных отцах. По словам депутатов, закон о досрочной пенсии для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем.

