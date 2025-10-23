В России пройдет масштабная индексация пенсий: кому и насколько повысят выплаты

Кроме того, в Государственной думе сообщили, что в России может появиться еще одна категория граждан, которые смогут раньше выходить на заслуженный отдых. Речь идет о многодетных отцах. По словам депутатов, закон о досрочной пенсии для многодетных отцов будет обязательно принят уже в скором будущем.