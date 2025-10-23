В Перми на 25% снизили дефицит водителей автобусов городских маршрутов

Городские власти сообщили о тренде на отток кадров в транспортной сфере. В Перми за последний год дефицит водителей автобусов на городских маршрутах снизили на 25%. Еще в январе не хватало 450 водителей.
Для решения кадрового дефицита среди водителей в Перми при заключении новых контрактов проводится индексация их стоимости, что позволяет повысить зарплату работников. Одновременно оптимизация маршрутной сети и введение автобусов особо большого класса снизят потребность в водителях на 108 человек за год. На текучку кадров также повлияло снятие с водителей функции приема оплаты проезда.
Еще одной мерой привлечения новых кадров в отрасль стало проведение общегородского конкурса профессионального мастерства и единого городского рейтинга «ТОП-100 водителей». В 2025 году в конкурсе приняли участие около 20 водителей шести перевозчиков.
Итоги рейтинга «ТОП-100 водителей» проведут в ноябре 2025 года. Для участия в нем подали заявки 370 водителей, 100 из них получат выплату по 100 тыс. руб.