В Перми на 25% снизили дефицит водителей автобусов городских маршрутов

Для решения кадрового дефицита среди водителей в Перми при заключении новых контрактов проводится индексация их стоимости, что позволяет повысить зарплату работников. Одновременно оптимизация маршрутной сети и введение автобусов особо большого класса снизят потребность в водителях на 108 человек за год. На текучку кадров также повлияло снятие с водителей функции приема оплаты проезда.