В Омске пенсии вырастут на 1900 рублей с 2026 года

В 2026 году в России будет проведена индексация страховых пенсий, в результате которой средний размер пенсий по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей. Средний размер выплаты превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.
Повышение коснётся 38 миллионов пенсионеров, и ожидается, что индексация, которая вступит в силу с 1 января 2026 года, составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%).
Чирков отметил, что индексация будет проведена в том же порядке, как и в 2025 году. Он также подчеркнул, что на повышение пенсий будет направлено почти 11,9 трлн рублей.