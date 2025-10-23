Выяснилось, кто стал самой харизматичной актрисой советского кино

Лидером рейтинга стала Алиса Фрейндлих, получившая 61% голосов. Роль Людмилы Прокофьевны Калугиной в фильме «Служебный роман» стала для нее переломной — именно после этой работы актрису полюбила вся страна. До этого Фрейндлих чаще появлялась во второстепенных ролях, хотя уже имела репутацию признанной театральной звезды. Сегодня ее с одинаковой теплотой вспоминают и как элегантную Анну Австрийскую из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», и как остроумную пенсионерку Баранову из картины «Карп отмороженный».