Тепло подали во все детсады, школы, больницы и 98% жилых домов Владивостока

Отопление во Владивостоке подали во все детские сады, школы, больницы и роддома, а также довели до границ жилых домов. Об этом рассказал вице-мэр Роман Чернявский на совещании с главой города Константином Шестаковым.
По словам Чернявского, в городе запитаны 95 котельных, а также магистральные и разводящие сети. Основную часть работы для запуска отопительного сезона провели за пять дней, но на сетях нашли три повреждения, которые сейчас устраняют аварийные бригады.
Директор АО «ВПЭС» Алексей Родькин сообщил, что и в 98% жилых домов появилось тепло, хотя на некоторых адресах тоже выявлены повреждения. Сейчас работает 14 аварийных бригад, которые устраняют все дефекты.
Глава Владивостока Константин Шестаков поручил контролировать устранение повреждений непосредственно заместителями мэра, а также увеличить число рабочих бригад и провести разъяснительную работу с управляющими компаниями, так как проблемы часто бывают в отдельных подъездах и квартирах.
По данным пресс-службы администрации города, за последние три года во Владивостоке отремонтировали 68 километров тепловых сетей, а на следующий год запланировали масштабную замену труб. Однако изношенность коммуникаций продолжает оставаться весьма существенной.