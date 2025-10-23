Больше шести тысяч пенсионеров Хабаровского края получили компенсацию за проезд

С начала года в Хабаровском крае и ЕАО социальный фонд возместил больше 154 миллионов рублей за проезд на отдых 6,78 тысячи пенсионеров, проживающих в северных районах. Программа действует для неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости или инвалидности и проживающих на Крайнем Севере. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Компенсация положена неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности, и проживающим на Крайнем Севере или в приравненных к ним территориях. К северным районам Хабаровского края относятся города Комсомольск и 12 муниципальных районов, среди которых Советско-Гаванский, Солнечный и Охотский.
«Отделение соцфонда возмещает затраты на проезд любым видом транспорта, который использовался по всему маршруту передвижения на территории России. Компенсируется стоимость поездки на самолете, поезде, теплоходе, автобусе, личном автомобиле», — рассказал управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алена Никулина.
Для получения компенсации пенсионеры могут выбрать один из двух вариантов. Первый — обратиться в региональное отделение соцфонда до поездки, чтобы получить специальный талон для оформления бесплатного проездного билета. Второй — сначала купить билеты, а затем после возвращения подать заявление на возмещение затрат.
Пенсионеры могут подать заявление дистанционно через портал «Госуслуги», прикрепив фото или сканы проездных документов.
«Справку о стоимости проезда, если гражданин выбрал места более высокой категории, пенсионер может не представлять — после путешествия на поезде отделение СФР запросит ее у РЖД самостоятельно», — сказала Алена Никулина.
Законодательство ограничивает размер компенсации в зависимости от категории транспорта. Например, деньги возвращаются за проезд в плацкартном вагоне, экономклассе на рейсах российских авиакомпаний, междугородним автобусом или в каюте третьей категории на речном судне.