Больше шести тысяч пенсионеров Хабаровского края получили компенсацию за проезд

С начала года в Хабаровском крае и ЕАО социальный фонд возместил больше 154 миллионов рублей за проезд на отдых 6,78 тысячи пенсионеров, проживающих в северных районах. Программа действует для неработающих пенсионеров, получающих пенсию по старости или инвалидности и проживающих на Крайнем Севере. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".