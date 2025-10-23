Минздрав обратился к врачам с вопросом старения: Мурашко предложил относиться к процессу иначе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порассуждал на тему старения и долголетия. Он обратился к врачам с призывом по-новому смотреть на эти вопросы. Министр здравоохранения отметил, что в стране существуют и продолжают активно внедряться технологии, которые позволяют вывести здоровое старение на новый уровень. Об этом он заявил в ходе заседания конгресса «Национальное здравоохранение».
Михаил Мурашко привел пример. Он напомнил, что медики раньше получали информацию о здоровье пациента только во время амбулаторных визитов. Сейчас врачи могут узнавать о состоянии человека по самым разным показателям, даже не проводя осмотра. Это произошло благодаря техническому прогрессу.
«Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сделал акцент глава Минздрава.
Министр пояснил, что россияне пользуются, в том числе, фитнес-трекерами. Эти умные браслеты дают важные сведения о физическом состоянии человека. Медики могут пользоваться показателями с устройств в случае необходимости.
Михаил Мурашко заявил, что пренебрегать новейшими технологиями недопустимо. Он подчеркнул, что такие возможности дополняют другие, привычные инструменты диагностики.
В Госдуме между тем обратились с предложением внедрить меры против навязывания пациенту ненужных платных услуг в медицинских клиниках. Такой запрос поступил в Минздрав. В Госдуме уточнили, что коммерческие медучреждения стараются продавать как можно больше услуг. При этом пациенты могут не нуждаться в дополнительных процедурах. Это подрывает доверие людей к системе здравоохранения.
Депутаты также выступили с инициативой разрешить онлайн-доставку лекарств по всей России. В некоторых регионах такой эксперимент уже действует. В Госдуме предложили разрешить онлайн-доставку лекарств уже с 1 марта 2026 года. Для этого, помимо всего прочего, необходимо облегчить процесс доставки по электронному рецепту, предоставив курьерам возможность доставлять рецептурные лекарства.