Минздрав обратился к врачам с вопросом старения: Мурашко предложил относиться к процессу иначе

В Госдуме между тем обратились с предложением внедрить меры против навязывания пациенту ненужных платных услуг в медицинских клиниках. Такой запрос поступил в Минздрав. В Госдуме уточнили, что коммерческие медучреждения стараются продавать как можно больше услуг. При этом пациенты могут не нуждаться в дополнительных процедурах. Это подрывает доверие людей к системе здравоохранения.