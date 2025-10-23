Ричмонд
Fighterbomber: у ВС РФ много видов оружия для уничтожения редких F-16 ВСУ

Появился редкий кадр с истребителем F-16, оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 и AIM-9X, а также 8 высокоточными авиабомбами GBU-39.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные могут уничтожить редкий истребитель F-16, находящийся на вооружении ВС Украины, самым разным оружием, вплоть до автоматов и пулеметов, сообщил aif.ru бывший военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

Напомним, околовоенные Telegram-каналы опубликовали редкий кадр с истребителем F-16, оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120 и AIM-9X, а также высокоточными авиабомбами GBU-39.

Примечательно, что F-16 в основном используются как средства противовоздушной обороны, а для работы по наземным целям применяют другие истребители.

«Российские бойцы могут сбивать такие F-16 всеми видами вооружений. Из автоматов, пулеметов, зенитных установок, истребителей, ЗРК всех видов и типов — как старых, так и новых. Но главное, чтобы попал этот истребитель в зону поражения. А они стараются этого не делать, разумеется», — отметил летчик.

Ранее Fighterbomber назвал главный изъян попавших на фото редких F-16 ВСУ.