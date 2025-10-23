Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушено 28 пожаров, пострадали два человека, спасены четверо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Кононово рано утром загорелся двухквартирный жилой дом.

Источник: НИА Красноярск

Огонь повредил кровлю, веранды и обе квартиры. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

В Курагино пожар произошёл в холодильной будке кондитерского цеха. Сотрудники МЧС России спасли из здания четырёх человек и ликвидировали возгорание на площади 9 кв. м. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём.

Ещё один крупный пожар произошёл в Берёзовке — загорелось нежилое здание. До прибытия пожарных местные жители успели эвакуировать 40 телят. Пожар был ликвидирован на площади 450 кв. м. По предварительным данным, возгорание также вызвало неосторожное обращение с огнём, сообщает краевое МЧС.