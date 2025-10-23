Ричмонд
Депутата красноярского горсовета Дюкова могут досрочно лишить мандата

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Дюкова рассмотрели на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 22 октября.

Источник: Горсовет Красноярска

Депутата красноярского горсовета Вячеслава Дюкова могут лишить мандата. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Дюкова рассмотрели на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 22 октября.

В качестве причины в горсовете указывают выявление прокуратурой факта нарушения Дюковым антикоррупционного законодательства, передает krasnoyarsk.dk.ru.

В чем именно состоит нарушение, не сообщается.

Предположение по этому поводу Вячеслав Дюков высказал в своем Telegram-канале еше 16 октября.

Напомним, что Вячеслав Дюков вошел в состав красноярского горсовета в 2018 году, затем в 2023 году переизбирался. В новом созыве он возглавлял комиссию по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, но в начале 2024 года лишился этой должности и членства в партии «Единая Россия» из-за некорректного высказывания в адрес участников СВО. Депутатский мандат у него сохранился.

Ранее в Госдуме не стали вводить «закон Усольцевых», регулирующий походы с детьми.

