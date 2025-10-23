Ричмонд
«Очень красиво, невероятно»: Павел Воля остался в восторге от Аршана

Комик восхитился природой Сибири и поблагодарил иркутян за тёплый прием.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 23 октября. Вчера, 22 октября, российский телеведущий, шоумен и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля открыл новый концертный тур (18+) в Иркутске. Перед выступлением артист отправился в Аршан, где восхитился природой и поделился впечатлениями с подписчиками своего тг-канала (18+).

В поселке комик снял короткие видео, показав горные пейзажи и водопады. В одном из роликов он назвал увиденное «очень красивым» и «невероятным». Павел также показал необычный момент, когда к его ладони слетелись птицы.

«Думают, что семечки есть, а у нас их нет», — с улыбкой прокомментировал комик.

После поездки Павел Воля выступил в Иркутске. Концерт прошел с аншлагом в ДС «Труд». Артист поблагодарил зрителей за «прекрасное начало тура» и теплый прием.

Ранее агентством сообщалось, что российский телеведущий, шоумен и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля прибыл в Иркутск накануне, 21 октября, в рамках своего гастрольного тура. Он посетил 130-й квартал и поделился первыми впечатлениями от города в своём тг-канале.