«Очень красиво, невероятно»: Павел Воля остался в восторге от Аршана

IrkutskMedia, 23 октября. Вчера, 22 октября, российский телеведущий, шоумен и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля открыл новый концертный тур (18+) в Иркутске. Перед выступлением артист отправился в Аршан, где восхитился природой и поделился впечатлениями с подписчиками своего тг-канала (18+).
В поселке комик снял короткие видео, показав горные пейзажи и водопады. В одном из роликов он назвал увиденное «очень красивым» и «невероятным». Павел также показал необычный момент, когда к его ладони слетелись птицы.
«Думают, что семечки есть, а у нас их нет», — с улыбкой прокомментировал комик.
После поездки Павел Воля выступил в Иркутске. Концерт прошел с аншлагом в ДС «Труд». Артист поблагодарил зрителей за «прекрасное начало тура» и теплый прием.
Ранее агентством сообщалось, что российский телеведущий, шоумен и стендап-комик Comedy Club (16+) Павел Воля прибыл в Иркутск накануне, 21 октября, в рамках своего гастрольного тура. Он посетил 130-й квартал и поделился первыми впечатлениями от города в своём тг-канале.