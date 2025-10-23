В Красноярском музыкальном театре «Ночь искусств» пройдет в формате техно-драмы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 ноября в Красноярском музыкальном театре состоится акция «Ночь искусств» под названием «Печорин. Анатомия личности».
Мероприятие станет эксклюзивной презентацией новой постановки театра — техно-драмы «Герой нашего времени».
Посетителей ждёт погружение в художественный и внутренний мир Печорина: саундтреки из спектакля, интерактивные перформансы и тематические инсталляции во фойе театра. Зрители смогут пройти «путём героя» и задуматься о собственных переживаниях и ценностях, отмечают организаторы.
В рамках программы состоится встреча с командой создателей спектакля, которые расскажут о замысле постановки, о жанре техно-драмы и о том, как произведения Лермонтова звучат в современной музыкальной форме.
Акция пройдет 3 ноября с 20:00 до 23:00 по адресу: проспект Мира, 129.