Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском музыкальном театре «Ночь искусств» пройдет в формате техно-драмы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 ноября в Красноярском музыкальном театре состоится акция «Ночь искусств» под названием «Печорин. Анатомия личности».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 ноября в Красноярском музыкальном театре состоится акция «Ночь искусств» под названием «Печорин. Анатомия личности».

Мероприятие станет эксклюзивной презентацией новой постановки театра — техно-драмы «Герой нашего времени».

Посетителей ждёт погружение в художественный и внутренний мир Печорина: саундтреки из спектакля, интерактивные перформансы и тематические инсталляции во фойе театра. Зрители смогут пройти «путём героя» и задуматься о собственных переживаниях и ценностях, отмечают организаторы.

В рамках программы состоится встреча с командой создателей спектакля, которые расскажут о замысле постановки, о жанре техно-драмы и о том, как произведения Лермонтова звучат в современной музыкальной форме.

Акция пройдет 3 ноября с 20:00 до 23:00 по адресу: проспект Мира, 129.