В Приморье за контент в Сети чаще платят мужчины

Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году вырос втрое, в то время как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.
Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.
Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путём получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публикуют эксклюзивный контент, доступный аудитории на основе регулярных платных подписок.
Самую высокую активность в сфере донатов ожидаемо демонстрирует молодая аудитория 14−20 лет — её трафик увеличился на 120% в расчёте на пользователя. Однако растёт популярность таких сервисов и среди более взрослых абонентов: у аудитории 21−25 лет средний трафик стал выше на 43%, а у пользователей 26−35 лет — на 65%.
В Приморском крае сервисами монетизации активнее пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет — на них приходится 59%. При этом мужчины более активно поддерживают авторов, чем женщины, их доля составила 51%.
Аналитики МегаФона также выяснили, что на Дальнем Востоке по активности использования сервисов по подписке и приему донатов лидирует Приморский край. Больше 40% тематического трафика приходится на пользователей этого региона. На втором месте Амурская область (19%), третьем — Хабаровский край (13%). При этом общий дальневосточный трафик с начала года вырос более чем в 7 раз. Активнее поддерживать авторов пользователи начали с июля текущего года. Интересно, что высокую динамику показали жители Камчатки и Сахалина — с начала года они увеличили трафик на ресурсы монетизации контента в 5,5 и 3,5 раза соответственно.