В Приморье за контент в Сети чаще платят мужчины

Аналитики МегаФона также выяснили, что на Дальнем Востоке по активности использования сервисов по подписке и приему донатов лидирует Приморский край. Больше 40% тематического трафика приходится на пользователей этого региона. На втором месте Амурская область (19%), третьем — Хабаровский край (13%). При этом общий дальневосточный трафик с начала года вырос более чем в 7 раз. Активнее поддерживать авторов пользователи начали с июля текущего года. Интересно, что высокую динамику показали жители Камчатки и Сахалина — с начала года они увеличили трафик на ресурсы монетизации контента в 5,5 и 3,5 раза соответственно.