Международная группа ученых доказала противораковые свойства ряда растений

«Интернациональная группа ученых из Ирака, Индии и России научно доказала активность микродоз отдельных содержащихся как минимум в восьми растениях веществ, то есть доказала их активность против раковых клеток in vitro. Сделан вывод о том, что после проведения клинических испытаний возможно применение этих веществ при лечении онкологических заболеваний, но не в порядке самолечения, а именно под контролем медиков», — сказали в пресс-службе вуза.