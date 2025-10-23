Ричмонд
В Соцфонде РФ рассказали, на сколько вырастет пенсия в 2026 году

Средний размер пенсий по старости в 2026 году по сравнению с прошлым годом вырастет почти на две тысячи рублей. Об этом сообщил глава Соцфонда РФ Сергей Чирков.

Индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты будет осуществляться с 1 января следующего года в том же порядке, как и в этом году, и составит 7,6 процента, уточнил он.

— Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат около 38 миллионов граждан. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей, — цитирует его ТАСС.

На страховые пенсии направят почти 11,9 триллиона рублей.

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты в первые 11 дней месяца, поступят два платежа перед Новым годом: в начале и в конце декабря. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Вечерняя Москва» узнала у председателя президиума Союза пенсионеров России, как будут начислять пенсии в декабре.