«Мы боимся»: заброшенный дом забаррикадировали по просьбе жителей Шымкента

Глава домового комитета Зоя Нуржанова сообщила, что на протяжении нескольких месяцев пыталась донести о проблеме чиновникам. «Я хочу сказать, что мы акимату звонили раза два-три! Я не обманываю, но они ноль внимания, сколько раз говорили, и когда люди переехали, а они где-то в июле переехали. Август, сентябрь, уже октябрь и ничего не делали», — заявила она.