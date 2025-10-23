«Мы боимся»: заброшенный дом забаррикадировали по просьбе жителей Шымкента

Пожар в доме случился еще летом, после чего дом признали аварийным, и его жители съехали. Однако у соседей с этого момента начались проблемы. Бесхозная постройка превратилась в общественный туалет и точку для распития спиртных напитков.
Местный житель Максим Юст пожаловался на небезопасность дома: «Мы сейчас боимся! Вот, у меня дочка, дом небезопасный, любой может затащить в дом». По его словам, этот дом подключен ко всем коммунальным благам. Огромное беспокойство вызывает газ — по словам Максима, его отключили неправильно.
«Обратите внимание, вот газовая труба идет, она нигде не отрезана, они перекрыли кран только вот тут, если его открыть во всем доме будет газ, и любой человек, кто будет проходить с сигаретой… может произойти несчастье», — пояснил он. На возмущения жителей отреагировал местный акимат — к зданию подтянулись рабочие.
Глава домового комитета Зоя Нуржанова сообщила, что на протяжении нескольких месяцев пыталась донести о проблеме чиновникам. «Я хочу сказать, что мы акимату звонили раза два-три! Я не обманываю, но они ноль внимания, сколько раз говорили, и когда люди переехали, а они где-то в июле переехали. Август, сентябрь, уже октябрь и ничего не делали», — заявила она.
Как оказалось, дом планируют снести, но на сегодняшний день постройка находится на балансе СПК. Сообщается, что дом все же решили забаррикадировать — следить за процессом приехали представители акимата Туранского района.
«На сегодняшний день все квартиры этого дома находятся на балансе СПК Шымкент. У жителей соседних домов были жалобы, поэтому мы, силами коммунального предприятия Туранского района, баррикадируем двери и окна. На самом деле, окна тут были, но когда погорельцы переезжали, решили их снять. На сегодняшний день СПК занимается подготовкой и оформлением документов по данному дому», — заявил главный специалист отдела инфраструктуры аппарата акима Туранского района Бакдаулет Каблан.
Издание пишет, что выяснить у СПК, когда начнется снос здания, пока не удалось. Жильцам же остается надеяться, что железные листы хотя бы на время подарят им долгожданное спокойствие.