Красноярцам о финансовой безопасности теперь напоминает электробус № 1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После финала Международной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей в сентябре, Банк России предложил оформить красноярский транспорт в тематическом стиле.

Источник: Без источника

Теперь на внешней стороне электробуса маршрута № 1 (мкрн. Тихие Зори — мкрн. Северный) есть наклейки-инструкции, призывающие быть бдительными и не поддаваться уловкам кибермошенников.

Авторы инициативы надеются, что подобный способ информирования поможет снизить количество жертв телефонного и онлайн-мошенничества.

Если вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка или госоргана — просто положите трубку. При подозрении на мошенничество обращайтесь в полицию по телефону 102, напоминают в мэрии.