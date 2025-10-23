Красноярцам о финансовой безопасности теперь напоминает электробус № 1

Теперь на внешней стороне электробуса маршрута № 1 (мкрн. Тихие Зори — мкрн. Северный) есть наклейки-инструкции, призывающие быть бдительными и не поддаваться уловкам кибермошенников.
Авторы инициативы надеются, что подобный способ информирования поможет снизить количество жертв телефонного и онлайн-мошенничества.
Если вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка или госоргана — просто положите трубку. При подозрении на мошенничество обращайтесь в полицию по телефону 102, напоминают в мэрии.