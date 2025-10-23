Адвокат экс-замглавы МО Тимура Иванова рассказал об условиях его содержания

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов содержится в стандартной камере для двоих человек, сообщил aif.ru его адвокат Денис Балуев.
«Условия стандартные, камера 2-ка, площадью метров 8−10 квадратных», — отметил адвокат.
Балуев также рассказал, что Иванов в ближайшее время направит заявление о желании принять участие в спецоперации на Украине.
По словам адвоката, осужденный экс-замглавы МО морально готов к роли штурмовика.
Напомним, 1 июля Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, признав виновным в растрате.
Также ему вменяется получение взяток в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что осужденный за получение взяток экс-губернатор Сахалина Хорошавин попросил отправить его на СВО.