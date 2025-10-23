Ричмонд
Адвокат экс-замглавы МО Тимура Иванова рассказал об условиях его содержания

Иванов в ближайшее время направит заявление о желании принять участие в спецоперации на Украине. По словам адвоката, Тимур Иванов готов быть штурмовиком.

Источник: Аргументы и факты

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов содержится в стандартной камере для двоих человек, сообщил aif.ru его адвокат Денис Балуев.

«Условия стандартные, камера 2-ка, площадью метров 8−10 квадратных», — отметил адвокат.

Балуев также рассказал, что Иванов в ближайшее время направит заявление о желании принять участие в спецоперации на Украине.

По словам адвоката, осужденный экс-замглавы МО морально готов к роли штурмовика.

Напомним, 1 июля Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, признав виновным в растрате.

Также ему вменяется получение взяток в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что осужденный за получение взяток экс-губернатор Сахалина Хорошавин попросил отправить его на СВО.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше