Перебои в работе WhatsApp* в Новосибирске 23 октября: названы причины

В Новосибирской области продолжаются сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Многие пользователи жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, а также на невозможность запуска веб-версий и клиентов приложений. На 23 октября, согласно статистике сервиса Downdetector, зафиксировано около 3 тысяч жалоб на оба мессенджера. Об этом пишет Сиб.фм.