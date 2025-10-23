Ричмонд
Перебои в работе WhatsApp* в Новосибирске 23 октября: названы причины

На 23 октября, согласно статистике сервиса Downdetector, зафиксировано около 3 тысяч жалоб на оба мессенджера.

Источник: AP 2024

В Новосибирской области продолжаются сбои в работе популярных мессенджеров WhatsApp* и Telegram. Многие пользователи жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, а также на невозможность запуска веб-версий и клиентов приложений. На 23 октября, согласно статистике сервиса Downdetector, зафиксировано около 3 тысяч жалоб на оба мессенджера. Об этом пишет Сиб.фм.

Чаще всего жалобы поступают из Новосибирской области, а также из Хабаровского и Забайкальского краёв, Иркутской области и Республики Саха. Причины сбоев могут быть связаны с частичными ограничениями, введёнными Роскомнадзором. Ведомство подтвердило, что меры направлены на борьбу с мошенничеством, которое активно распространяется через эти платформы.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемами, могут обратиться к технической поддержке своих интернет-провайдеров для разъяснений.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.