Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что во второй половине дня в среду по местному времени или на следующий день Вашингтон объявит об усилении антироссийских санкций. Об этом в ходе беседы с журналистами у Белого дома сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал чиновник.
Бессент подчеркнул, что речь идет не о вторичных пошлинах, а именно о санкциях. Он также призвал Европу, Канаду, Австралию и «Большую семерку» (G7) присоединиться к США в усилении ограничений.
Если американская сторона, добавил Скотт Бессент, введет еще и экспортные ограничения на программное обеспечение или двигатели из Китая, то это будет сделано в координации с союзниками из «Большой семерки».
Кроме того, глава американского минфина отметил, что американского лидера Дональда Трампа разочаровывает текущий статус переговоров по украинскому конфликту.
Ранее Трамп заявил, что отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.
Примечательно, что документ об антироссийских рестрикциях подписал не сам президент США, а министр финансов Скотт Бессент.
Во время общения с представителями прессы в Белом доме после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. Кроме того, глава Белого дома назвал новые американские рестрикции «грандиозными».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в отношении страны Запад принял уже около 40 тысяч всевозможных санкций. Но они стали не сдерживающим фактором, а, наоборот, стимулом для технологического рывка и быстрого экономического развития России. То, что должно было подорвать страну, дало ей новый импульс двигаться вперёд.
Вместе с тем, российский лидер подчеркнул, что опасность введения новых ограничительных мер в отношении России не должна вызывать страх. Однако необходимо осознавать возможные последствия и быть готовыми к ним.