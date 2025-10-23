В Белом доме назвали дату ужесточения санкций против России: кто еще может присоединиться к рестрикциям

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что во второй половине дня в среду по местному времени или на следующий день Вашингтон объявит об усилении антироссийских санкций. Об этом в ходе беседы с журналистами у Белого дома сообщил министр финансов США Скотт Бессент.