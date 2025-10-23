Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме назвали дату ужесточения санкций против России: кто еще может присоединиться к рестрикциям

Министр финансов США Бессент: 23 октября санкции в отношении РФ ужесточатся.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что во второй половине дня в среду по местному времени или на следующий день Вашингтон объявит об усилении антироссийских санкций. Об этом в ходе беседы с журналистами у Белого дома сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы собираемся объявить о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал чиновник.

Бессент подчеркнул, что речь идет не о вторичных пошлинах, а именно о санкциях. Он также призвал Европу, Канаду, Австралию и «Большую семерку» (G7) присоединиться к США в усилении ограничений.

Если американская сторона, добавил Скотт Бессент, введет еще и экспортные ограничения на программное обеспечение или двигатели из Китая, то это будет сделано в координации с союзниками из «Большой семерки».

Кроме того, глава американского минфина отметил, что американского лидера Дональда Трампа разочаровывает текущий статус переговоров по украинскому конфликту.

Ранее Трамп заявил, что отменил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели.

Кроме того, глава Белого дома заявил о введении новых санкций против Москвы. По его словам, ограничения США наложены на крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». В своей соцсети Дональд Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня.

Примечательно, что документ об антироссийских рестрикциях подписал не сам президент США, а министр финансов Скотт Бессент.

Во время общения с представителями прессы в Белом доме после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что антироссийские санкции, принятые США в отношении ряда нефтяных компаний РФ, не продлятся долго. Кроме того, глава Белого дома назвал новые американские рестрикции «грандиозными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в отношении страны Запад принял уже около 40 тысяч всевозможных санкций. Но они стали не сдерживающим фактором, а, наоборот, стимулом для технологического рывка и быстрого экономического развития России. То, что должно было подорвать страну, дало ей новый импульс двигаться вперёд.

Вместе с тем, российский лидер подчеркнул, что опасность введения новых ограничительных мер в отношении России не должна вызывать страх. Однако необходимо осознавать возможные последствия и быть готовыми к ним.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше