В Новой Зеландии учителя и врачи устроили забастовку из-за низкой зарплаты

Участие в протесте принимают более 100 тысяч педагогов, врачей и медсестер.

Источник: Аргументы и факты

В Новой Зеландии проходит масштабная забастовка работников государственного сектора — одна из крупнейших в истории страны, сообщает Radio New Zealand. Акция охватила государственные больницы и учебные заведения, где сотрудники приостановили работу, требуя улучшения условий труда.

По данным радиостанции, участие в протесте принимают более 100 тысяч педагогов, врачей и медсестер. Участники выражают недовольство уровнем заработной платы, считая, что власти недостаточно ценят их вклад в общество. Представители профсоюзов заявляют, что правительство оторвано от реальности и игнорирует реальные потребности работников социальной сферы.

Организатором акции выступил Совет профсоюзов Новой Зеландии, в который входят крупнейшие отраслевые объединения — Ассоциация государственных служащих, Новозеландский институт образования, Ассоциация школьных учителей и другие. Главным требованием бастующих является повышение оплаты труда и пересмотр финансовой политики в отношении работников здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что в Париже из-за забастовки закрыли Эйфелеву башню. Жители страны протестуют против предложенных правительством мер жесткой экономии.