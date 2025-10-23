В Новой Зеландии учителя и врачи устроили забастовку из-за низкой зарплаты

По данным радиостанции, участие в протесте принимают более 100 тысяч педагогов, врачей и медсестер. Участники выражают недовольство уровнем заработной платы, считая, что власти недостаточно ценят их вклад в общество. Представители профсоюзов заявляют, что правительство оторвано от реальности и игнорирует реальные потребности работников социальной сферы.