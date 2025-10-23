Ричмонд
Два человека пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

Госавтоинспекция выявила больше 350 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 22 октября на дорогах Хабаровского края произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Одно столкновение и один наезд на пешехода зафиксированы сотрудниками ГАИ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Помимо этого, автоинспекторы выявили 365 нарушений правил дорожного движения. На дороге остановлены 12 пьяных водителей, семеро из них — в Хабаровске. Еще 17 человек управляли машинами без прав.

За непредоставление преимущества пешеходам к ответственности привлечены 29 водителей, из них 14 — в краевой столице. Также за сутки 13 пешеходов сами нарушили правила перехода проезжей части, один из них — в Хабаровске.