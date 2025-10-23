«В подвалах все разрушено»: жители Актобе пожаловались на нарушения застройщика

Однако самая серьезная проблема, по словам жителей, состоит в том, что дома почти не отапливаются. «Как отопительный сезон начинается, у нас начинаются проблемы. Дома холодно. Подвалы все проданы. В подвалах все разрушено, трубы все текут, трещины везде, трубы все лопаются. Потом наша площадка — территория вся продана. У нас нет парковки, нет детской площадки», — возмутилась местная жительница Аклима Канирова.