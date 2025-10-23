«В подвалах все разрушено»: жители Актобе пожаловались на нарушения застройщика

Сообщается, что проблемы начались с самого начала, когда застройщик, по словам жильцов, самовольно достроил лишний восьмой этаж. Из-за этого людям долго не выдавали техпаспорта на квартиры.
Также сообщается, что на месте будущей парковки компания решила возвести еще один дом: даже завезли технику и вырыли котлован. Только после скандала стройку остановили.
Однако самая серьезная проблема, по словам жителей, состоит в том, что дома почти не отапливаются. «Как отопительный сезон начинается, у нас начинаются проблемы. Дома холодно. Подвалы все проданы. В подвалах все разрушено, трубы все текут, трещины везде, трубы все лопаются. Потом наша площадка — территория вся продана. У нас нет парковки, нет детской площадки», — возмутилась местная жительница Аклима Канирова.
По словам местных, трубы текут и топят нижний этаж. Власти признали: строитель действительно допустил множество нарушений и обязан устранить их до конца осени. В противном случае фирме грозит штраф, подчеркивают они.
«Благоустройство отсутствует, парковка — то же самое. Вторая проверка по отоплению была проведена. Были выявлены факты отклонения от проектной документации. По этому факту тоже были приняты меры административного характера, то есть составлены протоколы», — сообщил руководитель инспекции управления ГАСК Актюбинской области Серик Абдрешев.