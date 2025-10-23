В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье, застрявшей на трассе

Во время патрулирования на автодороге «Красноярск — Енисейск» сотрудники ДПС заметили автомобиль, стоящий на обочине без света и аварийных сигналов. Подъехав ближе, они выяснили, что у машины сел аккумулятор из-за проблем с электропроводкой. Температура опустилась ниже нуля, салон успел остыть, и пассажиры — женщина с младенцем — начали замерзать.
Полицейские пересадили маму с ребенком в теплый патрульный автомобиль, где они смогли согреться и прийти в себя. Водителю правоохранители предложили вызвать эвакуатор, однако мужчина сообщил, что на помощь уже едут родственники.
Семья дождалась родственников вместе с ДПС и поблагодарила инспекторов за своевременную поддержку, сообщают в ведомстве.