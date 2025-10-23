В Красноярском крае автоинспекторы помогли семье, застрявшей на трассе

Во время патрулирования на автодороге «Красноярск — Енисейск» сотрудники ДПС заметили автомобиль, стоящий на обочине без света и аварийных сигналов. Подъехав ближе, они выяснили, что у машины сел аккумулятор из-за проблем с электропроводкой. Температура опустилась ниже нуля, салон успел остыть, и пассажиры — женщина с младенцем — начали замерзать.