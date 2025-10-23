Клименко оценил идею о доступе в интернет по паспортным данным

«Зарубежные сайты руководствуются своим законодательством. Например, один из зарубежных сайтов с контентом для взрослых просит проходить авторизацию при заходе с российского IP через сайт “Вконтакте”, это нужно для подтверждения возраста. А в “Вконтакте” при этом регистрация проходит при наличии отечественной сим-карты, сам паспорт при заходе на сайт, конечно, требовать никто не будет. Но у этого зарубежного сайта с контентом для взрослых есть определенные договоренности с российской социальной сетью, далеко не все этим занимаются», — отметил эксперт.