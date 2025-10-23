Клименко оценил идею о доступе в интернет по паспортным данным

Ограничение доступа к контенту для взрослых в Сети фактически уже действует в России, поскольку многие сайты требуют пройти авторизацию для получения доступа, сообщил в беседе с aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
Напомним, ранее в ГД предложили ввести обязательную идентификацию по паспортным данным для доступа к онлайн-контенту для взрослых.
Отмечается, что инициатива направлена на защиту несовершеннолетних от материалов, содержащих насилие и асоциальное поведение.
По словам депутата Антона Немкина, система должна использовать уже существующую инфраструктуру цифровой идентификации такую как Госуслуги и ЕСИА, без передачи паспортных данных сторонним площадкам.
Клименко, комментируя это предложение, отметил, что многие сайты уже предоставляют доступ к контенту только после авторизации и регистрации с российским номером телефона.
При этом Клименко добавил, что невозможно заставить зарубежные ресурсы следовать подобным требованиям.
«Зарубежные сайты руководствуются своим законодательством. Например, один из зарубежных сайтов с контентом для взрослых просит проходить авторизацию при заходе с российского IP через сайт “Вконтакте”, это нужно для подтверждения возраста. А в “Вконтакте” при этом регистрация проходит при наличии отечественной сим-карты, сам паспорт при заходе на сайт, конечно, требовать никто не будет. Но у этого зарубежного сайта с контентом для взрослых есть определенные договоренности с российской социальной сетью, далеко не все этим занимаются», — отметил эксперт.
Клименко добавил, что подобный закон о регистрации на российских сервисах с отечественных телефонов уже существует.
«Все только начали говорить о том, что вход на сайты должен быть по паспорту, но технически подобная авторизация уже реализована», — добавил он.
Ранее Клименко рассказал, кого могут привлечь за запрещенный контент с 1 сентября.