Попросившийся на СВО экс-замглавы МО Иванов не признает вину в хищениях

Иванов намерен подать заявление о его намерении принять участие в спецоперации на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный экс-замминистра обороны Тимур Иванов не признает свою вину, сообщил aif.ru его адвокат Денис Балуев.

Напомним, 1 июля 2025 года Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, признав виновным в растрате.

Также его обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.

«Иванов вину не признал», — ответил Балуев на соответствующий вопрос.

Адвокат экс-замглавы МО также сообщил о намерении его подзащитного отправиться в зону СВО, если он получит разрешение. По словам Балуева, Иванов морально готов стать штурмовиком.

20 октября стало известно, что Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше