Попросившийся на СВО экс-замглавы МО Иванов не признает вину в хищениях

Осужденный экс-замминистра обороны Тимур Иванов не признает свою вину, сообщил aif.ru его адвокат Денис Балуев.
Напомним, 1 июля 2025 года Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей, признав виновным в растрате.
Также его обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.
«Иванов вину не признал», — ответил Балуев на соответствующий вопрос.
Адвокат экс-замглавы МО также сообщил о намерении его подзащитного отправиться в зону СВО, если он получит разрешение. По словам Балуева, Иванов морально готов стать штурмовиком.
20 октября стало известно, что Мосгорсуд продлил арест экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову.