27 октября в Иркутске стартуют «Неформальные каникулы»

Иркутск, НИА-Байкал — В рамках проекта «Неформальные каникулы» с 27 октября по 4 ноября на различных площадках во всех округах областного центра пройдет более 550 мероприятий.

Источник: НИА Байкал

Организатором выступает администрация города.

Запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии и актерскому мастерству, квесты и квизы, консультации для детей и взрослых, лекции, тренинги и спортивные тренировки, соревнования. Их проведут профессиональные преподаватели, лекторы, инструкторы, а также любители, обладающие знаниями, навыками, опытом и компетенциями в разных сферах.

«Неформальные каникулы» впервые прошли в 2013 году. Они являются частью проекта «Иркутск — обучающийся город», который направлен на привлечение жителей всех возрастов к новым формам образования. Основная цель — организация семейного досуга во время школьных каникул, сообщает пресс-служба мэрии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 52−04−14. Программа размещена на официальном сайте администрации города.

