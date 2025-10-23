27 октября в Иркутске стартуют «Неформальные каникулы»

Запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии и актерскому мастерству, квесты и квизы, консультации для детей и взрослых, лекции, тренинги и спортивные тренировки, соревнования. Их проведут профессиональные преподаватели, лекторы, инструкторы, а также любители, обладающие знаниями, навыками, опытом и компетенциями в разных сферах.