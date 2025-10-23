Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал о планах благоустройства города

В Хабаровске подходит к концу сезон благоустройства. Работы ведутся в разных районах, особое внимание уделяют самым крупным территориям. Мэр города Сергей Кравчук рассказал о приоритетах развития и задачах на ближайшее время. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Комфортная городская среда, по словам главы города, — одно из главных направлений работы администрации.
«Тема, которую мы сегодня рассматриваем, очень важная. От комфортности проживания человека зависит его настроение и отношение к жизни. Мы стремимся сделать каждый район города местом, где хочется жить, работать и растить детей. Каждая инициатива и каждый проект — это шаг к созданию города, в котором комфортно всем», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Индустриальный район — самый крупный и густонаселенный в Хабаровске. Здесь живут больше 225 тысяч человек, территория тянется вдоль берега почти на 25 километров.
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению районом Мария Матаева рассказала, что сейчас основное внимание уделяют благоустройству дворов, санитарной очистке, покосу травы и приведению в порядок береговых зон.
«Мы участвуем во всех муниципальных программах — от защиты населения до улучшения экологического состояния и качества ЖКХ», — рассказала Мария Матаева.
При этом в районе сохраняются проблемы — не везде отремонтированы дороги и тротуары, не работает часть ливневок, остаются вопросы к вывозу мусора и старым тополям.
«Июльский циклон показал, насколько важно заниматься зелеными насаждениями. Много деревьев старых, аварийных. Готовим муниципальную программу с полной инвентаризацией, сносом старых деревьев и посадкой новых. Это позволит сделать город безопаснее и комфортнее», — сказал Сергей Кравчук.
Также в планах обновление системы ливневой канализации и усиление контроля над чистотой в районах города.