Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал о планах благоустройства города

«Тема, которую мы сегодня рассматриваем, очень важная. От комфортности проживания человека зависит его настроение и отношение к жизни. Мы стремимся сделать каждый район города местом, где хочется жить, работать и растить детей. Каждая инициатива и каждый проект — это шаг к созданию города, в котором комфортно всем», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.