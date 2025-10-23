В Казахстане внедряются новые стандарты безопасности и охраны труда

Реализуется Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024−2030 годы, которая предусматривает 4 основных направления. Это модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда. Реализация Концепции будет способствовать снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.