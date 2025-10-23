Матерям Новосибирска зачтут в стаж декретный отпуск до 3 лет

«Они как раз сейчас об этом договариваются. На мой взгляд, если человек хочет получать трудовую пенсию, должно быть 15 лет общего стажа. А женщине, как я понимаю, минимальный стаж установят, хотя бы лет пять», — предположил эксперт, отметив, что для матерей с тремя и более детьми этот порог может быть снижен. На практике пенсионная прибавка за счёт декретных баллов остаётся довольно скромной, и итоговая пенсия часто оказывается близка к социальному минимуму. Звенигородский также указал на потенциальные риски для женщин на рынке труда: «Это, получается, мера поддержки именно сельских жителей и граждан. Инициатива направлена на поддержку женщин, ориентированных на создание большой семьи, а не на построение карьеры». Учёт пенсионных прав будет происходить автоматически для официально трудоустроенных граждан, тогда как самозанятым необходимо будет легализовать свой статус. Ожидается, что окончательное решение по законопроекту будет принято в ближайшие месяцы.