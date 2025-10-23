Матерям Новосибирска зачтут в стаж декретный отпуск до 3 лет

Государственная Дума рассматривает законопроект, упрощающий для женщин формирование пенсионных прав в период отпуска по уходу за ребёнком. Согласно новым нормам, в страховой стаж будет засчитываться весь период декрета до трёх лет на каждого ребёнка, даже если до его начала у матери был минимальный официальный трудовой опыт.
Эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в беседе с «Радио 1» пояснил суть предстоящих изменений: «Не сказал бы, что изменения кардинальные. Это общее системное улучшение пенсионного законодательства. И здесь просто причёсываются некоторые нормы». Ключевыми нововведениями станут начисление пенсионного стажа за весь период отпуска по уходу за ребёнком и придание этому условию статуса безусловного права, аналогичного учёту службы в армии для мужчин. Важным условием является наличие у женщины любого минимального официального трудового стажа до рождения первого ребёнка, точный срок которого пока обсуждается.
«Они как раз сейчас об этом договариваются. На мой взгляд, если человек хочет получать трудовую пенсию, должно быть 15 лет общего стажа. А женщине, как я понимаю, минимальный стаж установят, хотя бы лет пять», — предположил эксперт, отметив, что для матерей с тремя и более детьми этот порог может быть снижен. На практике пенсионная прибавка за счёт декретных баллов остаётся довольно скромной, и итоговая пенсия часто оказывается близка к социальному минимуму. Звенигородский также указал на потенциальные риски для женщин на рынке труда: «Это, получается, мера поддержки именно сельских жителей и граждан. Инициатива направлена на поддержку женщин, ориентированных на создание большой семьи, а не на построение карьеры». Учёт пенсионных прав будет происходить автоматически для официально трудоустроенных граждан, тогда как самозанятым необходимо будет легализовать свой статус. Ожидается, что окончательное решение по законопроекту будет принято в ближайшие месяцы.