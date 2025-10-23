Ричмонд
Учёные выяснили, как омичи могут простым способом замедлить старение

Корнеллский университет доказал, что активное общение и крепкие отношения способствуют сохранению молодости и здоровья.

Источник: Om1 Омск

Исследование, проведённое психологами Корнеллского университета, показало, что наличие крепких социальных связей может замедлить старение организма. В ходе длительного анализа с участием более 2 тысяч человек учёные выяснили, что активное общение и поддержание отношений на протяжении жизни ассоциируются с более молодым биологическим возрастом.

Профессор Энтони Онг отметил, что социальные связи можно сравнить с пенсионными накоплениями: чем раньше и последовательнее «инвестировать» в отношения, тем больше пользы можно извлечь в зрелом возрасте. Люди с развитыми социальными связями не только выглядят моложе своих сверстников, но и демонстрируют лучшее здоровье.

Исследователи подчеркивают, что влияние социальных факторов на долголетие и здоровье может быть столь же важным, как и традиционные детерминанты, такие как питание и физическая активность.

