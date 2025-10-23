Учёные выяснили, как омичи могут простым способом замедлить старение

Профессор Энтони Онг отметил, что социальные связи можно сравнить с пенсионными накоплениями: чем раньше и последовательнее «инвестировать» в отношения, тем больше пользы можно извлечь в зрелом возрасте. Люди с развитыми социальными связями не только выглядят моложе своих сверстников, но и демонстрируют лучшее здоровье.