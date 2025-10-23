Автогиганты ФРГ могут остановить производство на фоне нехватки чипов

Немецкие автомобильные гиганты могут ограничить или совсем остановить производство из-за нехватки чипов. Об этом информирует издание Bild.
Сообщается, что Минэкономики Германии уже провело кризисное совещание, на котором обсуждалась данная ситуация. При этом сообщается, что один из заводов Volkswagen вынужден уже остановить производство, на другом ожидается сокращение рабочего времени.
При этом через 10−12 дней дефицит затронет всю цепочку поставок в автопроме, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что европейская автомобильная промышленность в настоящее время переживает глубокий системный кризис, при этом наибольшие потери несут немецкие концерны, традиционно являвшиеся локомотивом для всей индустрии.
