Школьники Хабаровска отправились в «Экспедицию по Амуру»

ИА AmurMedia, 23 октября. Ученики частного образовательного центра «Развитие» приняли участие в мероприятии, приуроченном к 87-й годовщине со дня образования Хабаровского края, сообщает пресс-служба администрации города. Оно состоялось в библиотеке имени Гайдара.
«Мероприятие в библиотеке имени Гайдара было приурочено к 87-й годовщине со дня образования нашего края. В нём приняли участие ученики частного образовательного центра “Развитие”», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сначала организаторы показали ребятам фильм о Хабаровском крае, который был создан в преддверии праздника. А после предложили им сыграть в экологическую игру «Экспедиция по Амуру» (6+), которая была создана при поддержке президентского фонда Культурных Инициатив и Красноярской региональной молодёжной общественной организации «Мир познавательной науки».
«Это игра-бродилка: мы делим ребят по командам, кидаем кубик, и каждая грань кубика — это определённая категория вопросов. — Вопросы касаются истории и искусства края, его экологии и животного мира. Капитаны команд бросают кубик, команды отвечают на вопросы, и движутся по карте на столько очков, сколько им выпало», — рассказала методист Татьяна Лукина.
Не всегда школьники знали ответ на вопрос. Тогда на помощь приходило игровое поле в виде карты Хабаровского края: по нему дети могли сориентироваться.
«Такая игра послужит для ребят толчком к более углублённому изучению Хабаровского края. В следующем году мы добавим новые вопросы и сыграем с ними снова: проверим, как сильно они продвинулись за это время в своих знаниях», — добавила Татьяна Лукина.
«Экспедиция по Амуру» — это познавательная игра, разработанная для школьников с третьего по пятый класс. Ранее она успешно прошла апробацию на городских мероприятиях в Хабаровске. Ребята из китайской делегации также высоко оценили эту разработку.
