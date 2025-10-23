В Иркутске продолжается обновление детских площадок

Работы выполнены по проекту «Есть решение» партии «Единая Россия». Заказчиком выступает МКУ «Городская среда».
Новая детская площадка появилась в Пади Грязнуха. Там установили два больших игровых модуля, карусель, две качалки на пружине, двойные качели, песочницу с домиком, змейку и качели-балансир.
«В этом году также произвели замену большого игрового комплекса в парке семейного отдыха в Солнечном, а в рамках экономии приобрели и смонтировали два дополнительных игровых элемента — балансир и детский экскаватор, — рассказала начальник технического отдела МКУ “Городская среда” Валентина Устюжина. — На озелененной территории на заливе Якоби поставили новую “тарзанку”, качели-балансир и две качалки-пружинки. Также отремонтировали две лестницы, деревянное основание элемента “Лампочка” и резиновое покрытие».
На бульваре Постышева заменили детское игровое и спортивное оборудование. Там расположены три площадки: для малышей, детей постарше и для занятий спортом. На первых двух установили игровые и спортивные комплексы, горку, карусель, домик, пеньки, качели. На последней появился воркаут-комплекс, состоящий из шведской стенки, каната, гимнастических колец, перекладины для подтягивания, а также скамья для пресса и брусья. В ближайшее время на каждой из территорий отремонтируют напольное покрытие, сообщает пресс-служба администрации города.
«С помощью участия в проектах партии “Единая Россия” муниципальное учреждение привлекает дополнительные средства на благоустройство общественных пространств в городе. Такую же работу проводят округа и профильные комитеты мэрии. Благодаря этому в Иркутске появляются новые детские и спортивные площадки, обновляются дворы, закупается оборудование в детсады, школы, учреждения дополнительного образования и другое. Большая часть проектов реализуется по инициативе самих жителей и это позволяет сделать именно то, что нужно горожанам», — отметил мэр Руслан Болотов.