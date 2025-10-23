В МГУ-ППИ открылась новая лаборатория по биоинформатике

«В Китае и во всем мире Шэньчжэнь известен своими исследовательскими центрами и компаниями, успешно работающими в сфере биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. Именно здесь, на Юге Китая, совсем недавно проходил масштабный международный конкурс по синтетической биологии “Synbio challenges”, “золото” и “серебро” которого завоевала команда студентов МГУ. Запуская лабораторию в дни нашего совместного просветительского проекта — “Открытой недели Nauka 0+”, хотим еще раз подчеркнуть этим фактом значимость популяризации науки, важность ее влияния на развитие общества, жизнь миллиардов людей», — отметил в своем приветствии, адресованном участникам встречи, ректор МГУ Виктор Садовничий.