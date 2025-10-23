В МГУ-ППИ открылась новая лаборатория по биоинформатике

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Открытие новой межуниверситетской лаборатории совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне состоялось в рамках проходящей в вузе Открытой недели науки БРИКС+. Ученые подразделения будут заниматься исследованиями на стыке биологии, информатики и искусственного интеллекта, передает корреспондент ТАСС.
Совместная лаборатория по биоинформатике и инженерной биологии создана тремя вузами: МГУ имени М. В. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом (ППИ) и Университетом МГУ-ППИ. Церемония открытия стала частью программы первого дня V Российско-китайского молодежного форума трех университетов, проходящего в Шэньчжэне. Символический старт работе лаборатории дали ректор МГУ-ППИ профессор Ли Хэчжан и первый проректор Сергей Иванченко, принявшие участие в церемонии разрезания ленточки.
«Сегодня мир сталкивается с комплексными вызовами, и именно на стыке таких дисциплин, как биология, информатика, математика и инженерия, рождаются прорывные решения для медицины, экологии и устойчивого развития. Уверен, что объединение интеллектуальных сил наших университетов, имеющих богатейший опыт в сфере инноваций и глубочайшие фундаментальные познания, позволит сообща находить ответы на самые сложные вопросы», — отметил в своей речи Иванченко.
Руководить подразделением со стороны КНР будет профессор инженерного факультета МГУ-ППИ и факультета компьютерных наук ППИ Бин Лю, с российской — член-корреспондент РАН, профессор кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ Алексей Шайтан, который также станет главным научным сотрудником вуза в Шэньчжэне.
«Ядром науки являются кадры, а сутью сотрудничества — воспитание. Ожидаю, что три университета, используя лабораторию как связующее звено, разработают учебные курсы, создадут совместные программы подготовки магистров и аспирантов, будут делиться научными ресурсами, чтобы молодые ученые Китая и России в процессе совместной работы обменивались идеями, генерировали новые мысли, воспитывая в себе междисциплинарные компетенции», — сказал на церемонии открытия ректор МГУ-ППИ.
Исследовательский хаб.
Подразделение будет иметь сетевую структуру и станет исследовательским хабом, способствующим укреплению научного взаимодействия биологов, инженеров и специалистов в области обработки данных. Ожидается, что его работа повысит эффективность подготовки кадров в областях компьютерной и программной инженерии, машинного обучения и искусственного интеллекта.
«В Китае и во всем мире Шэньчжэнь известен своими исследовательскими центрами и компаниями, успешно работающими в сфере биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин. Именно здесь, на Юге Китая, совсем недавно проходил масштабный международный конкурс по синтетической биологии “Synbio challenges”, “золото” и “серебро” которого завоевала команда студентов МГУ. Запуская лабораторию в дни нашего совместного просветительского проекта — “Открытой недели Nauka 0+”, хотим еще раз подчеркнуть этим фактом значимость популяризации науки, важность ее влияния на развитие общества, жизнь миллиардов людей», — отметил в своем приветствии, адресованном участникам встречи, ректор МГУ Виктор Садовничий.
О фестивале.
Открытые недели науки стран БРИКС («BRICS science week 0+») организуются под эгидой международного фестиваля «Наука 0+» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». В Китае основные мероприятия недели науки, включающие форумы, круглые столы, лекции и научные шоу, проходят с 22 по 26 октября на базе МГУ-ППИ и ряда других организаций Шэньчжэня и соседних городов.
Фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах. Событие входит в программу «Десятилетия науки и технологий». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.