В красноярском Татышев-парке поселились ондатры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы сняли на фото грызунов.

Источник: Руслан Рыбаков

На острове Татышев заметили пару ондатр. Снимками грызунов, которые выбрались к озеру Зеркальному недалеко от детского комплекса «Маленький Татышев», поделился фотограф сайта gnkk.ru Руслан Рыбаков.

Пара зверьков спокойно прогуливалась по берегу и искала себе еду. Ондатры не проявляли страха перед прохожими и позволяли наблюдать за собой почти вплотную.

Жители города уже встречали этих животных в разных частях Татышев-парка — чаще всего у Енисея, в районе Октябрьского или Вантового мостов. Также их ранее можно было видеть на Абаканской протоке.

Специалисты отмечают, что появление ондатр — хороший экологический показатель, така как они обитают только рядом с чистыми водоемами, где хватает растительности и пищи.