В Новосибирске завершили озеленение Центрального района

В этом году в Центральном округе Новосибирска было обновлено около 25 тысяч квадратных метров газонов, рассказал глава местной администрации Владимир Захаров. Он стал очередным героем видеопроекта «Город без окраин», в котором на этот раз представил обновления в Центральном районе, сообщает Новосибирские новости.
Газоны были высажены вдоль главных улиц, таких как Фрунзе, Нарымская, 1905 года и Плановая. На будущий год администрация и депутаты Горсовета уже работают над планами по реконструкции других участков. Помимо газонов, в округе завершается высадка деревьев и кустарников — в 2025 году будет установлено около тысячи крупных деревьев.
«Досаживаем последние десятки деревьев. Благодарны жителям, которые в этом активно участвуют. В частности, в доме № 2 на Фрунзе — очень хорошая старшая, с нами сотрудничает и тоже принимает участие в высадке прекрасных кустарников и деревьев около своего дома», — отметил Владимир Захаров.