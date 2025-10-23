Александр Бастрыкин провел личный прием сирот из Иркутской области

В начале 2025 года более 14 тысяч детей-сирот нуждались в жилье. К октябрю эта цифра снизилась до 13 430 человек. На жилищное обеспечение сирот в этом году выделено около 5 миллиардов рублей, основная часть которых поступит из областного бюджета.