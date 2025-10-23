Ричмонд
Александр Бастрыкин провел личный прием сирот из Иркутской области

Они обсудили вопрос обеспечения жильем.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Александр Бастрыкин провел личный прием сирот из Иркутской области. Они обсудили вопрос обеспечения жильем. Некоторые стоят в очередях на получение квартиры и жилищного сертификата. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе СУ СК России.

— Глава ведомства ознакомился с ходом расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц органов власти региона. Обвинение предъявлено бывшему министру имущественных отношений Иркутской области, — подчеркнули в следственном комитете.

Также было отмечено, что привлечение к ответственности за неисполнение судебных решений позволило оперативно защитить права детей-сирот в Иркутской области.

В начале 2025 года более 14 тысяч детей-сирот нуждались в жилье. К октябрю эта цифра снизилась до 13 430 человек. На жилищное обеспечение сирот в этом году выделено около 5 миллиардов рублей, основная часть которых поступит из областного бюджета.