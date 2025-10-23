В Новой Зеландии разгорелись крупнейшие протесты: на улицы вышли врачи и учителя

Массовые протесты разгорелись в Новой Зеландии. Забастовку объявили более 100 тысяч врачей и учителей. Они выразили протест государству в связи с низкими зарплатами, сообщила станция Radio New Zealand.
В материале говорится, что правительство страны уже обещало несущественную индексацию окладов медицинским работникам и педагогам общеобразовательных учреждений. Однако они не согласились на предложенные условия.
«Правительство страны оторвано от реальности и, похоже, не ценит ни труд врачей и учителей, ни их самих», — отметил один из организаторов протеста, представитель Совета профсоюзов Новой Зеландии Ричард Вагстафф.
Митинги ранее прошли в Ирландии. Они разгорелись после случая изнасилования мигрантом 10-летней девочки. В столице собралось несколько сотен протестующих.