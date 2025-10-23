Прокуратура проверяет отсутствие отопления в общежитиях ТОГУ в Хабаровске

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку после публикации в Сети о проблемах с отоплением в общежитиях Тихоокеанского государственного университета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«С 7 октября в общежитиях университета не подают тепло. Причиной отсутствия отопления стали поломка четырех сильфонных компенсаторов и необходимость замены участков труб», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На данный момент проводятся ремонтные работы. Ожидается, что теплоснабжение будет восстановлено 24 октября.
Прокуратура намерена оценить деятельность образовательной организации и принять меры по привлечению виновных к ответственности.