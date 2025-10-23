Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет отсутствие отопления в общежитиях ТОГУ в Хабаровске

Тепло не подают с 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку после публикации в Сети о проблемах с отоплением в общежитиях Тихоокеанского государственного университета. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«С 7 октября в общежитиях университета не подают тепло. Причиной отсутствия отопления стали поломка четырех сильфонных компенсаторов и необходимость замены участков труб», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На данный момент проводятся ремонтные работы. Ожидается, что теплоснабжение будет восстановлено 24 октября.

Прокуратура намерена оценить деятельность образовательной организации и принять меры по привлечению виновных к ответственности.