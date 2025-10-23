Ричмонд
Как не разбудить спящий в организме герпес: врач дала советы

Профессор Волчкова: спящий в организме герпес появляется из-за стресса и холода.

Источник: Комсомольская правда

Практически у каждого человека в организме находится один из типов вируса герпеса. Обычно он «спит» и не приносит вреда, но при определенных условиях может активироваться, вызывая неприятные симптомы и даже тяжелые осложнения. Заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого московского медуниверситета им. И. М. Сеченова профессор Елена Волчкова рассказала KP.RU, как не разбудить «спящего монстра».

— Стресс ослабляет защитные силы организма, что способствует активации герпеса. Способы борьбы со стрессом у всех разные — кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения и т.д, — пояснила профессор.

Кроме того, специалист отметила, что важно избегать переохлаждения. По словам врача, холод снижают клеточный иммунитет, который контролирует активность вирусов герпеса.

Также не стоит злоупотреблять алкоголем и давать хроническим заболеваниям обостряться, добавила медик. Любая интоксикация организма или снижение иммунитета создают благоприятные условия для «просыпания» вируса.