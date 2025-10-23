Ричмонд
Глава Пентагона заявил об уничтожении в океане катера для наркотрафика

В результате удара по судну в Тихом океане погибли три человека.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные уничтожили в международных водах Тихого океана катер, который якобы использовался для перевозки наркотиков, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X*.

По словам министра, судном управляли представители организации, которую США считают террористической. Хегсет уточнил, что в момент нанесения удара по катеру на борту находились трое мужчин. Все они погибли.

Глава Пентагона уточнил, что американские военнослужащие не пострадали. Он добавил, что подобные операции продолжатся.

Напомним, 18 октября американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении «очень большой подводной лодки», которая направлялась к берегам США. Он уточнил, что, по данным разведки, судно перевозило наркотики. В результате атаки погибли два человека. Ещё двоих мужчин, которые были на борту, спасли и решили передать Эквадору и Колумбии для судебных разбирательств.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

