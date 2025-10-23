Глава Пентагона заявил об уничтожении в океане катера для наркотрафика

Напомним, 18 октября американский президент Дональд Трамп сообщил об уничтожении «очень большой подводной лодки», которая направлялась к берегам США. Он уточнил, что, по данным разведки, судно перевозило наркотики. В результате атаки погибли два человека. Ещё двоих мужчин, которые были на борту, спасли и решили передать Эквадору и Колумбии для судебных разбирательств.