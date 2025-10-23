Ричмонд
Недостатки улично-дорожной сети устранили по требованию прокуратуры в Тулуне

Вблизи образовательных учреждений отсутствовали пешеходные ограждения и необходимая дорожная разметка.

Источник: IrkutskMedia.ru

22 октября, IrkutskMedia. Недостатки улично-дорожной сети устранены после вмешательства прокуратуры, отреагировавших на обращение жителей Тулуна. Вблизи двух образовательных учреждений отсутствовали пешеходные ограждения и необходимая дорожная разметка.

Прокуратура тулунского района внесла представление в адрес мэра городского округа, во исполнение требований которого нарушения устранены.

Напомним, прокуратура Слюдянского района потребовала оборудовать место парковки для транспортных средств инвалидов на территории дома культуры. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес районной администрации.