Недостатки улично-дорожной сети устранили по требованию прокуратуры в Тулуне

22 октября, IrkutskMedia. Недостатки улично-дорожной сети устранены после вмешательства прокуратуры, отреагировавших на обращение жителей Тулуна. Вблизи двух образовательных учреждений отсутствовали пешеходные ограждения и необходимая дорожная разметка.
Прокуратура тулунского района внесла представление в адрес мэра городского округа, во исполнение требований которого нарушения устранены.
Напомним, прокуратура Слюдянского района потребовала оборудовать место парковки для транспортных средств инвалидов на территории дома культуры. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление в адрес районной администрации.