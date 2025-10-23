Недостатки улично-дорожной сети устранили по требованию прокуратуры в Тулуне

22 октября, IrkutskMedia. Недостатки улично-дорожной сети устранены после вмешательства прокуратуры, отреагировавших на обращение жителей Тулуна. Вблизи двух образовательных учреждений отсутствовали пешеходные ограждения и необходимая дорожная разметка.