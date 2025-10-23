Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели

Синоптики сообщили прогноз на 23−25 октября для Башкирии. Так, сегодня днем ожидаются слабые дожди, которые на западе региона могут усилиться до умеренных. Ветер будет дуть с юго-востока и юга с умеренной силой. Воздух прогреется от +5 до +10 градусов.