Дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на конец рабочей недели

В Башкирии ожидаются осадки и понижение температуры.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщили прогноз на 23−25 октября для Башкирии. Так, сегодня днем ожидаются слабые дожди, которые на западе региона могут усилиться до умеренных. Ветер будет дуть с юго-востока и юга с умеренной силой. Воздух прогреется от +5 до +10 градусов.

В пятницу, 24 октября, местами пройдут небольшие дожди, а ночью в восточных районах возможен снег. Ветер будет слабым и поменяет направление. Ночная температура ожидается от −2 до +3 градусов, при ясной погоде возможно похолодание до −7 градусов. Днем температура сохранится в пределах от +5 до +10 градусов.

В субботу, 25 октября, некоторых районах пройдут слабые дожди, ночью на востоке возможен снег, а днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер останется слабым и переменным. Ночью температура составит от −2 до +3 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −7 градусов. Дневная температура будет держаться от +5 до +10 градусов.

