Жители Балкан участвуют в спецоперации на стороне России, и желание людей ехать на спецоперацию растет. Об этом в интервью ТАСС заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.
По его словам, на передовой его соотечественников достаточно, приезжают добровольцы и сейчас.
«Желание приехать все больше и больше, и я говорю не только про сербов, но и про другие балканские республики», — сказал Берич.
Перед подписанием контракта добровольцы лучше учат русский язык, чтобы эффективнее взаимодействовать с сослуживцами.
«Эти люди приезжают по двум причинам: вернуть долг матушке России и стать мужиком. У нас, если ты не служил в армии, ты не можешь жениться, на тебя косо смотрят. Понимание армии у народа осталось», — заключил он.
Ранее командир отряда «Родня» рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать за Россию и бороться с нацизмом.
Общественник Владимир Рогов также сообщил, что несколько тысяч иностранцев, в том числе граждан западных стран, желают участвовать в специальной военной операции на стороне Российской Федерации.
Служба внешней разведки России заявила, что киевские власти стараются скрыть неудобные для себя эпизоды украинского конфликта. В частности, на Украине пытаются замолчать факт участия в СВО на стороне РФ значительного числа иностранных антифашистов из разных регионов мира.