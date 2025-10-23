Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отдать долг России и стать мужиком»: У жителей Балкан растет желание участвовать в СВО на стороне РФ

Снайпер Берич: Желание жителей Балкан участвовать в СВО на стороне России растет.

Источник: Комсомольская правда

Жители Балкан участвуют в спецоперации на стороне России, и желание людей ехать на спецоперацию растет. Об этом в интервью ТАСС заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

По его словам, на передовой его соотечественников достаточно, приезжают добровольцы и сейчас.

«Желание приехать все больше и больше, и я говорю не только про сербов, но и про другие балканские республики», — сказал Берич.

Перед подписанием контракта добровольцы лучше учат русский язык, чтобы эффективнее взаимодействовать с сослуживцами.

«Эти люди приезжают по двум причинам: вернуть долг матушке России и стать мужиком. У нас, если ты не служил в армии, ты не можешь жениться, на тебя косо смотрят. Понимание армии у народа осталось», — заключил он.

Ранее командир отряда «Родня» рассказал, зачем иностранцы приезжают воевать за Россию и бороться с нацизмом.

Общественник Владимир Рогов также сообщил, что несколько тысяч иностранцев, в том числе граждан западных стран, желают участвовать в специальной военной операции на стороне Российской Федерации.

Служба внешней разведки России заявила, что киевские власти стараются скрыть неудобные для себя эпизоды украинского конфликта. В частности, на Украине пытаются замолчать факт участия в СВО на стороне РФ значительного числа иностранных антифашистов из разных регионов мира.