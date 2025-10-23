Ричмонд
Туман в Омске стал причиной задержки девяти утренних рейсов

Пассажиры ожидают вылета в Москву, Санкт-Петербург, Астану, Уфу и Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром из-за сильного тумана в Омске были задержаны девять авиарейсов. Самолеты должны были отправиться по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Астана, Уфа и Сочи. Задержки по некоторым направлениям достигли 9 часов.

По информации аэропорта, некоторые рейсы отложены на срок до 8 часов 35 минут. Пассажиров просят уточнять статус вылетов через справочную службу или онлайн-табло на сайте аэропорта.

Фото: aeroomsk.ru.

Густой туман существенно ограничивает видимость, что делает невозможным выполнение безопасных взлетов и посадок. Авиакомпании оказывают необходимую поддержку пассажирам в соответствии с правилами при задержке рейсов.

Напомним, что при длительных задержках авиакомпании обязаны предоставить пассажирам воду, питание и, при необходимости, размещение в гостинице.

Ранее мы рассказывали, что делать омичам при задержке рейсов.