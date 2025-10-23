Туман в Омске стал причиной задержки девяти утренних рейсов

Сегодня утром из-за сильного тумана в Омске были задержаны девять авиарейсов. Самолеты должны были отправиться по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Астана, Уфа и Сочи. Задержки по некоторым направлениям достигли 9 часов.