В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 8 градусов тепла

Из-за тумана в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности.

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 6−8 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер южный, 3−8 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.

Из-за тумана в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности — он продлится с 21:00 мск 22 октября до 12:00 мск 23 октября.