Семье погибшего бойца Эльми Гулиева передали Орден Мужества

Эльми, добровольно служивший в зоне СВО, участвовал в боевой операции в тылу противника. После ранения и гибели товарищей он продолжал сопротивление, пока не был атакован беспилотником. Боец погиб 10 мая 2024 года. Его похоронили на Аллее героев Александровского кладбища в Иркутске.