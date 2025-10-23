Семье погибшего бойца Эльми Гулиева передали Орден Мужества. Военнослужащий посмертно награжден за мужество, отвагу и самоотверженность. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, Орден передали лично сыну военного — Сулейману.
— Это одна из высших наград России. Эльми Гулиев в тылу врага в течение трех суток, несмотря на ранение, продолжал выполнять боевую задачу, — сказал Герой России Александр Шуваев.
Эльми, добровольно служивший в зоне СВО, участвовал в боевой операции в тылу противника. После ранения и гибели товарищей он продолжал сопротивление, пока не был атакован беспилотником. Боец погиб 10 мая 2024 года. Его похоронили на Аллее героев Александровского кладбища в Иркутске.
