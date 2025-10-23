Средняя цена литра бензина в Пермском крае впервые превысила 64 рубля

Так, бензин «АИ-92» в среднем подорожал на 33 копейки — до 61,33 рубля, цена за бензин «АИ-95» выросла на 31 копейку — до 65,95 рубля, а «АИ-98» стал дороже в среднем на 43 копейки, и теперь его цена доходит до 87,53 рубля за литр.