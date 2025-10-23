Средняя цена литра бензина в Пермском крае впервые превысила 64 рубля

Цена за литр бензина в Пермском крае превысила 64 рубля, сообщает Росстат в докладе об изменении потребительских цен на нефтепродукты в России с 14 по 20 октября.
По информации органа статистики, средняя стоимость литра бензина на АЗС Прикамья выросла ещё на 32 копейки и теперь составляет 64,09 рубля. По данным «КП-Пермь», такая цена на бензин зафиксирована в Пермском крае впервые в истории.
Так, бензин «АИ-92» в среднем подорожал на 33 копейки — до 61,33 рубля, цена за бензин «АИ-95» выросла на 31 копейку — до 65,95 рубля, а «АИ-98» стал дороже в среднем на 43 копейки, и теперь его цена доходит до 87,53 рубля за литр.
При этом средняя цена литра бензина в регионах ПФО составила 63,39 рубля, а России — 65,2 рубля. Сейчас Пермский край по средней стоимости бензина среди регионов ПФО находится на седьмом месте, деля его с Нижегородской областью.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что эксперты заранее прогнозировали значительное увеличение цен на бензин в октябре.