На южнокорейской сцене дебютировала первая в мире фурри-группа в жанре k-pop

В Южной Корее дебютировал уникальный музыкальный коллектив под названием BASTTIE, ставший первой в мире фурри-группой, выступающей в жанре k-pop.
Музыка группы выдержана в лучших традициях корейской поп-культуры, однако главная особенность BASTTIE — это сценические образы участников. Все исполнители выходят на сцену в ярких костюмах животных: лисы, тигра, кролика, дракона и необычного гибрида акулы-дракона, пишет Life.
Название коллектива расшифровывается как BASTard Teens In Everywhere — «озорные подростки, которых можно встретить где угодно». Совсем недавно группа представила свой первый видеоклип на песню First Step, вызвав большой интерес у поклонников как k-pop, так и фурри-культуры.
Фурри-движение объединяет людей, вдохновленных образом антропоморфных животных — существ, сочетающих человеческие черты и повадки зверей. Его участники выражают себя через костюмы, рисунки и другие формы творчества, не отождествляя себя с животными, а лишь используя эти образы как символ индивидуальности и внутреннего мира.
Интерес к корейской культуре и k-pop в России также продолжает расти. Согласно последним данным, за первое полугодие 2025 года трафик на музыкальных сайтах, посвященных этому направлению, увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметный всплеск интереса пришелся на январь — рост составил 81%, что эксперты связывают с активностью корейских исполнителей, представивших новые релизы и концертные туры.
