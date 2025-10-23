На южнокорейской сцене дебютировала первая в мире фурри-группа в жанре k-pop

Интерес к корейской культуре и k-pop в России также продолжает расти. Согласно последним данным, за первое полугодие 2025 года трафик на музыкальных сайтах, посвященных этому направлению, увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особенно заметный всплеск интереса пришелся на январь — рост составил 81%, что эксперты связывают с активностью корейских исполнителей, представивших новые релизы и концертные туры.